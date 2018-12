später lesen Noch keine Einigung zum Werbeverbot für Abtreibungen Teilen

Eine Ministerrunde ringt in Berlin weiter um einen Kompromiss zum umstrittenen Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es in den Beratungen am Mittwoch noch kein Ergebnis. dpa