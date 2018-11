später lesen Nissan entlässt Top-Manager Ghosn wegen Finanzaffäre Teilen

Der japanische Autokonzern Nissan entlässt seinen Spitzenmanager Carlos Ghosn. Der 64-Jährige war Anfang der Woche wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen Börsenauflagen verhaftet worden. Internen Ermittlungen zufolge sollen er und Nissan-Direktor Greg Kelly Geldbezüge in offiziellen Berichten an die japanische Börse falsch dargestellt und in Ghosns Fall zu niedrig beziffert haben. dpa