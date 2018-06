später lesen Niederlande: Toter und Verletzte nach Explosion in Wohnung Teilen

Twittern







Nach einer Explosion in einer Wohnung in Utrecht ist nach Polizeiangaben eine Leiche entdeckt worden. Darüber hinaus seien mehrere Personen verletzt worden, teilte die niederländische Polizei in der Nacht über Twitter mit. dpa