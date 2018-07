später lesen New Yorker Hotdog-Wettessen: Schafft Joey 72 Würstchen? Teilen

Zum Unabhängigkeitstag in den USA treten an diesem Mittwoch in New York wieder Hotdog-Wettesser gegeneinander an. Der aus Kalifornien stammende Joey Chestnut, der vergangenen Sommer in zehn Minuten 72 Würstchenbrote aß, will seinen Titel verteidigen. dpa