Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern hat den bewaffneten Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch mit mehreren Toten aufs Schärfste verurteilt. In einer kurzen Stellungnahme sprach die sozialdemokratische Politikerin am Freitag von einem der „dunkelsten Tage“ in der Geschichte ihres Landes. dpa