Skirennfahrer Felix Neureuther hat sich im Training in Finnland den Daumen gebrochen und droht für den Slalom am Wochenende in Levi auszufallen. Ein Start werde „sehr schwer“, aber „versuchen werde ich es auf alle Fälle! dpa