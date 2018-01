später lesen Neunter Abschiebeflug in Afghanistan angekommen Teilen

Ein Abschiebeflug mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern aus Deutschland an Bord ist in Kabul gelandet. Die Maschine war am Abend in Düsseldorf gestartet. Es seien 19 Menschen an Bord gewesen, sagte der Vertreter der Internationalen Organisation für Migration am Flughafen, Schah Saman, der . Die Bayerische Landesregierung hatte in einer Mitteilung vom Dienstagabend ebenfalls von 19 Passagieren gesprochen. Aus Bayern waren demnach acht Menschen abgeschoben worden, darunter drei Straftäter. Es ist die neunte Sammelabschiebung seit Dezember 2016. dpa