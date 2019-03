später lesen Nationalmannschaft: Sané und Gnabry fit für Holland Teilen

Joachim Löw kann für den Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande mit Leroy Sané und Serge Gnabry planen. Die beiden Offensivspieler seien „soweit fit“ und damit „einsatzfähig“, berichtete der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining des DFB-Teams in der Johan Cruyff Arena. dpa