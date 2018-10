später lesen Nasa-Sonde so nah an der Sonne wie kein Raumschiff zuvor Teilen

Rekord für die Nasa: Die im August gestartete Sonde „Parker Solar Probe“ ist so nahe an die Sonne herangekommen wie kein anderes Raumschiff zuvor. Die Sonde sei näher als 42,7 Millionen Kilometer an die Sonne herangerückt, teilte die Nasa mit. dpa