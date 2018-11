später lesen Nahles: Wer meint, es besser zu können, soll sich melden Teilen

Die intern stark unter Druck stehende SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht gegen ihre Kritiker in die Offensive. In der „Süddeutschen Zeitung“ sagte sie, sie führe die Partei mit all ihrer Kraft, Leidenschaft und Zuversicht, wenn jemand meine, es schneller oder besser zu können, solle er sich melden. dpa