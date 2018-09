später lesen Nahles: Koalition wird nicht am Fall Maaßen scheitern Teilen

SPD-Chefin Andrea Nahles glaubt nicht, dass die Koalition am Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen scheitert. „Die Regierung wird nicht an der Causa Maaßen scheitern“, sagte Nahles der „Bild am Sonntag“. dpa