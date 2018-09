später lesen Nähnadeln in Erdbeeren - Funde in Australiens Supermärkten Teilen

Nähnadeln in Supermarkt-Erdbeeren haben bei Verbrauchern in Australien Besorgnis ausgelöst. Gesundheitsminister Greg Hunt kündigte eine Untersuchung an. Es müsse geprüft werden, ob es etwa Schwachstellen in der Lieferkette gebe. dpa