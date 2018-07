später lesen Nach WM-Sieg: Frenetischer Jubel und Freudentaumel in Paris Teilen

Nach dem Sieg Frankreichs bei der Fußball-WM ist Paris in einem kollektiven Freudentaumel versunken. Menschenmassen strömten am Abend auf die Champs-Élysées und verwandelten den Prachtboulevard in eine riesige Feiermeile voller Frankreich-Fahnen. dpa