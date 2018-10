später lesen Nach verdächtigen Päckchen: UN in New York überprüfen Post Teilen

Nach dem Versand mehrerer Briefbomben an Politiker und Prominente überprüfen die Vereinten Nationen in New York alle eingehende Post. „Bisher gab es keine Probleme mit Paketen bei den UN“, sagte Sprecher Farhan Haq vor Journalisten in New York. dpa