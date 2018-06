später lesen Nach Taxivorfall in Moskau: Fahrer wohl übermüdet Teilen

Nach dem Taxivorfall am WM-Eröffnungswochenende in Moskau mit acht Verletzten deuten erste Ermittlungen weiter auf einen Unfall hin. Der 28-jährige Fahrer gab in einem Verhör an, völlig übermüdet gewesen zu sein. dpa