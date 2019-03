später lesen Nach Sturm: Dorf in Thüringen ist wieder erreichbar Teilen

Das vom Sturm „Eberhard“ von der Außenwelt abgeschnittene Dorf Mönchsberg in Thüringen ist wieder erreichbar. Die Feuerwehr habe am frühen Morgen die umgestürzten Bäume von der einzigen Zufahrtsstraße beseitigt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes in Sonneberg. dpa