später lesen Nach Rizin-Fund in Köln: Verhaftungen in Tunesien Teilen

Twittern







In Tunesien sind zwei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Rizin-Fund von Köln festgenommen worden. Die beiden Männer hätten in Kontakt mit dem in Köln lebenden Islamisten Sief Allah H. gestanden, teilte das Innenministerium in Tunis mit. dpa