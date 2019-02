später lesen Nach Razzia: Österreich zieht Langlauf-Staffel zurück Teilen

Twittern







Österreich wird in der Männer-Staffel bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Freitag nicht vertreten sein. Der gastgebende Skiverband verzichtet nach den Festnahmen von zwei Athleten wegen Blutdopingverdachts auf eine Teilnahme. dpa