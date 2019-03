später lesen Nach mutmaßlichem Tornado: Reparatur der Häuser beginnt Teilen

Nach dem mutmaßlichen Tornado in der Eifel-Gemeinde Roetgen südlich von Aachen beginnen das Aufräumen und die Reparatur der beschädigten Häuser. Der kurze, heftige Sturm hatte in dem Ort an der Grenze zu Belgien Dächer abgedeckt und rund 30 Häuser beschädigt. dpa