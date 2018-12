später lesen Nach Massenpanik in Italien: Hinweise auf Überfüllung Teilen

Nach der Massenpanik mit sechs Toten in einer Diskothek in Italien gibt es Hinweise, dass deutlich zu viele Tickets für das Konzert verkauft worden sind. Das sagte der italienische Regierungschef Giuseppe Conte bei einem Besuch in Ancona. dpa