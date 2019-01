später lesen Nach Havarie: Zahlreiche Ladungsreste auf Borkum angespült Teilen

Twittern







Nach der Havarie der „MSC Zoe“ in der Nordsee sind am Samstag auf Borkum zahlreiche Ladungsreste eingesammelt worden. „Darunter sind Fernseher, Matratzenschoner, Spielzeug und Fahrradteile“, sagte ein Sprecher des Havariekommando am Samstagabend. dpa