Es bestünden keine ausreichenden Haftgründe. Die Männer im Alter von 29, 32 und 50 Jahren waren nach dem Anschlag festgenommen worden und gelten weiter als tatverdächtig. Bei der Explosion gestern Abend entstanden am Gebäude erhebliche Schäden an der Tür und an der Fensterscheibe. Verletzt wurde niemand.