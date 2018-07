später lesen Nach Breitseite besuchen Trump und May Militärakademie Teilen

Nach seiner Attacke gegen Theresa May hat US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit der britischen Premierministerin eine Einrichtung des britischen Militärs besucht. May empfing den Republikaner am Morgen in der Königlichen Militärakademie in Sandhurst südlich von London. dpa