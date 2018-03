später lesen Mutter und Kind tot in Wohnung - Kohlenmonoxid-Vergiftung? Teilen

Eine Mutter und ihr Kind sind in einer Wohnung in Offenbach nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben gekommen. Retter fanden die beiden am Nachmittag. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, der Junge starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Bei den Opfern handelt es sich um eine 46-Jährige und einen Fünfjährigen. Offenbar war ein Stromaggregat in der Wohnung betrieben worden. Die genaue Unglücksursache war aber noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung übernommen. dpa