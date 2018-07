später lesen Mutmaßlicher Prostituierten-Vergewaltiger stellt sich Teilen

Er soll mehrere Prostituierte in ihren Arbeitswohnungen sexuell genötigt und in einem Fall sogar vergewaltigt haben: In Begleitung seines Rechtsanwaltes hat sich ein gesuchter 25-Jähriger bei der Polizei in Salzgitter gestellt. dpa