Der mutmaßliche Attentäter von Christchurch ist per Video-Übertragung einem Gericht in der neuseeländischen Großstadt zugeschaltet worden. Dem 28 Jahre alten Rechtsextremisten Australier soll wegen 50-fachen Mordes in zwei Moscheen der Prozess gemacht werden. dpa