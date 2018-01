später lesen Musical „Flashdance“ geht im September auf Deutschlandtournee Teilen

Twittern







35 Jahre nach der Premiere des Kultfilms „Flashdance“ will die Geschichte als Musical die deutschen Theaterbühnen erobern. „Das ist eine moderne Produktion, die gleichzeitig das 80er-Jahre-Gefühl vermittelt“, so die Produktionsfirma 2Entertain. Das Musical, das 2008 Weltpremiere in England feierte, kommt im September ins Mehr!-Theater nach Hamburg und geht danach auf Tournee durch weitere deutsche Städte. Der Soundtrack zum Film mit Jennifer Beals in der Hauptrolle und Hits wie „What a Feeling“,und „Maniac“ verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal. dpa