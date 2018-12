später lesen Moskau erlebt Jahreswechsel in gedrückter Stimmung Teilen

Twittern







Die russische Hauptstadt Moskau ist mit dem traditionellen Glockenschlag des Spasski-Turms am Kreml ins neue Jahr 2019 gegangen. In der Metropole des größten Landes schlug es zwei Stunden früher als in Deutschland Mitternacht. dpa