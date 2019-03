später lesen Mord an einem Mediziner - Täter kommt in Psychiatrie Teilen

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Mediziner in Offenburg kommt der mutmaßlich 27 Jahre alte Angreifer in die Psychiatrie. Er sei ohne Zweifel der Täter, urteilte das Landgericht Offenburg am Dienstag. dpa