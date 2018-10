Die Gladbacher unterlagen diesmal mit 1:3. Bereits nach 59 Sekunden brachte Nils Petersen die Freiburger per Foulelfmeter in Front. Thorgan Hazard gelang ebenfalls per Strafstoß der Ausgleich. Luca Waldschmidt und Lucas Höler stellten mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit den Endstand her.