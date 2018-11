später lesen Möglicher Wolfsangriff wird mit Hochdruck untersucht Teilen

Den möglicherweise ersten Angriff eines Wolfes auf einen Menschen in Deutschland seit Rückkehr der Tiere untersucht das niedersächsische Umweltministerium mit Hochdruck. Die genommenen Proben seien per Kurier an das Senckenberg-Institut im hessischen Gelnhausen geschickt worden, sagte eine Sprecherin in Hannover. dpa