später lesen Modric zum Sportler des Jahres 2018 in Kroatien gekürt Teilen

Twittern







Der kroatische Fußballstar Luka Modric ist in seiner Heimat erstmals überhaupt zum Sportler des Jahres gekürt worden. „Es ist mir eine große Ehre, der Beste in dieser Konkurrenz zu sein“, sagte der Mittelfeldstar von Real Madrid in Zagreb bei der Entgegennahme der Trophäe. dpa