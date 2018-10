später lesen Moderator Kachelmann kehrt auf MDR-„Riverboat“ zurück Teilen

Moderator Jörg Kachelmann heuert nach zehn Jahren erneut beim MDR-„Riverboat“ an. Der 60-Jährige werde von 2019 an neben Kim Fisher Gastgeber des wöchentlichen Freitag-Talks, wie der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig mitteilte. dpa