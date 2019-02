später lesen Missbrauchsfall Lügde wächst sich zu Polizeiskandal aus Teilen

Nach dem Verschwinden von Beweismitteln im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde ist in NRW ein Streit um die Verantwortung entbrannt. Ein leitender Kriminalbeamter in Detmold wurde suspendiert. dpa