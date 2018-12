später lesen „Miss Universe 2018“ kommt von den Philippinen Teilen

Die neue „Miss Universe“ stammt von den Philippinen. Die 24-jährige Catriona Gray ist am Montag im Finale in Bangkok zur neuen Titelträgerin gekrönt worden. Insgesamt hatten es zehn nationale Schönheitsköniginnen aus aller Welt in die mehrstündige Endrunde geschafft. dpa