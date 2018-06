später lesen Mindestlohn soll in zwei Stufen auf 9,35 Euro steigen Teilen

Twittern







Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll zum 1. Januar 2019 von derzeit 8,84 Euro auf 9,19 Euro steigen. Zum 1. Januar 2020 soll eine weitere Erhöhung auf 9,35 Euro folgen. Das empfiehlt die zuständige Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft in einem in Berlin vorgelegten Beschluss. dpa