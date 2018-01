später lesen Mindestens sieben Tote bei IS-Angriff auf NGO in Afghanistan Teilen

Bei einem Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat auf ein Büro der Kinderhilfsorganisation Save the Children in Ostafghanistan sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen seien ein Zivilist und zwei Wächter der Organisation, sagte ein Regierungssprecher der Provinz Nangarhar. Erst am Abend - nach mehr als neun Stunden Schusswechseln - wurden die letzten der vier Attentäter getötet. Der IS hatte sich über sein Sprachrohr Amak zu dem Anschlag bekannt. dpa