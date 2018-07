später lesen Mindestens 83 Tote nach Unwettern in Japan Teilen

Unwetter mit außergewöhnlich viel Regen haben in Japan mindestens 83 Menschen in den Tod gerissen. 57 werden vermisst, wie der Nachrichtensender NHK berichtete. Sechs Verletzte befänden sich in kritischem Zustand. dpa