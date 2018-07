später lesen Mindestens 40 Tote bei Busunglück in Indien Teilen

Bei einem schweren Busunglück in Indien sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus war von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt, wie ein Polizeibeamter sagte. Der Unfall ereignete sich im Bezirk Pauri Gaehwal in dem gebirgigen Bundesstaat Uttarakhand. dpa