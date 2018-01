später lesen Mindestens 24 Tote bei Talibanangriff auf Hotel in Kabul Teilen

Bei einem mehr als 17 Stunden dauernden Taliban-Angriff auf eines der größten Hotels in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach offiziellen Angaben 24 Menschen getötet worden. Unter ihnen sind laut Innenministerium 18 Zivilisten, 14 Ausländer und vier Afghanen. Außerdem wurden nach Behördenangaben alle sechs Angreifer getötet. Zehn Menschen - alle Afghanen - seien verletzt worden. Die internationale Staatengemeinschaft verurteilte den Angriff scharf. Die Angreifer waren am Samstagabend durch die Küche in das Hotel eingedrungen und lieferten sich die Gefechte mit Sicherheitskräften. dpa