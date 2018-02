später lesen Michelle Obama kündigt Autobiografie an Teilen

Michelle Obama, ehemalige First Lady der USA, hat die Veröffentlichung einer Autobiografie angekündigt. Das Buch mit dem Titel „Becoming“ soll am 13. November dieses Jahres erscheinen, schrieb die Ehefrau von Barack Obama beim Kurznachrichtendienst Twitter. „BECOMING zu schreiben, war eine zutiefst persönliche Erfahrung“, erklärte die ehemalige Präsidentengattin. „Ich spreche über meine Wurzeln und darüber, wie ein Mädchen aus der South Side ihre Stimme fand“, so Obama. Sie ist in der US-Metropole Chicago geboren. Dort lernte Michelle Obama auch ihren Ehemann kennen. dpa