später lesen Michael Bublé auf „Walk of Fame“ geehrt Teilen

Twittern







Der Jazzsänger Michael Bublé hat im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllt. „Meine Platte ist heute erschienen und nun habe ich auch noch einen Stern auf dem "Walk of Fame" - nie zuvor habe ich mich so wichtig gefühlt“, scherzte der Kanadier in seiner Ansprache vor Fans und Fotografen. dpa