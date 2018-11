später lesen Merz verteidigt Einkommen und Aussage zu Mittelschicht Teilen

Twittern







Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat seine Aussage verteidigt, er zähle sich mit Einkünften in siebenstelliger Höhe zur gehobenen Mittelschicht. In der „Bild am Sonntag“ sagte Merz, angefangen habe er mit einem überschaubaren Einkommen eines Referendars in Saarbrücken. dpa