Merkels Sitznachbar: Kanzlerin ist „relaxte" Passagierin

Agustín Agüero saß am Freitag auf dem Linienflug von Madrid nach Buenos Aires neben Kanzlerin Angela Merkel. „Ich kenne ja "House of Cards" und so, ich hätte daher nie eine so normale Person erwartet“, sagte der 28 Jahre alt Argentinier der dpa. dpa