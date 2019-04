später lesen Merkels Pannenmaschine „Konrad Adenauer“ fliegt wieder Teilen

Nach viermonatiger Generalüberholung fliegt der Ende November mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires gestrandete Regierungsflieger „Konrad Adenauer“ wieder. Außenminister Heiko Maas startete am frühen Montagmorgen mit dem Airbus A340 nach New York. dpa