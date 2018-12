später lesen Merkel zu Migrationskonferenz in Marokko eingetroffen Teilen

Kanzlerin Angela Merkel ist zur Teilnahme an der UN-Migrationskonferenz in Marokko eingetroffen. Ein kurz nach Ankunft in Marrakesch geplantes Treffen mit König Mohammed VI. musste auf marokkanischen Wunsch ausfallen. dpa