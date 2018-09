später lesen Merkel: Wir brauchen dringend mehr Wohnungen Teilen

Twittern







Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Ziel der Bundesregierung bekräftigt, in den nächsten drei Jahren für den Bau von 1,5 Millionen neuen Wohnungen zu sorgen. „Wir brauchen in Deutschland dringend mehr Wohnungen“, sagte Merkel in ihrer neuen Videobotschaft. dpa