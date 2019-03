später lesen Merkel weist Kritik an Verteidigungsausgaben zurück Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Kritik an den deutschen Verteidigungsausgaben zurückgewiesen. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt sei in den vergangenen Jahren trotz des Wachstums der Wirtschaft stetig gestiegen, sagte Merkel in Berlin. dpa