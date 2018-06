später lesen Merkel sieht wichtige Fortschritte im Asylstreit Teilen

Kanzlerin Angela Merkel sieht nach dem EU-Gipfel wichtige Fortschritte zur Beilegung des Asylstreits mit der CSU. „Wenn wirklich alles, was wir zu 28 vereinbart haben, plus das, was jetzt zusätzlich vereinbart wird, umgesetzt wird, dann ist das mehr als wirkungsgleich“, sagte Merkel in Brüssel. dpa