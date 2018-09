später lesen Merkel setzt weiter auf enge Kooperation mit Frankreich Teilen

Twittern







Bundeskanzlerin Angela Merkel will in Europa weiterhin den Schulterschluss mit Frankreich suchen. Sie sei „sehr optimistisch, dass wir auch weiter gemeinsam vorangehen“, sagte Merkel bei einem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Marseille. dpa